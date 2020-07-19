Американский эсминец направляется в Чёрное море «усиливать стабильность»

Ракетный эсминец USS Porter военно-морских сил США начал переход из Средиземного моря в Чёрное для участия в совместных с Украиной учениях «Sea Breeze-2020».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении командования Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» направился в Черное море с целью принять участие в организуемых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020 для усиления региональной стабильности на море», – говорится в заявлении.

Американское командование отмечает, что это уже пятый заход американского военного корабля в Чёрное море с начала года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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