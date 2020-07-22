Пограничники РФ пресекли манёвры болгарского корвета в российской экономической зоне

Патрульный корабль ФСБ РФ вынудил экипаж болгарского корвета «Бодри» изменить курс и покинуть «исключительную экономическую зону РФ».

Как сообщал «Новый День», в акватории Черного моря проводятся учения Sea Breeze 2020, в которых, вместе с Украиной, принимают участие около трех десятков кораблей и двадцати разведывательных самолетов из 9 стран-членов Североатлантического альянса.

По данным «Украинского милитарного портала», командир российского патрульного корабля потребовал по радиосвязи от болгарского корвета прекратить провокационные действия и покинуть район пребывания, который закрыт в связи с проводимыми учениями в рамках объявленной президентом РФ внезапной проверки сил Черноморского флота.

Также сегодня, по данным порталов Marinetraffic и Vessefinder, было отмечено пребывание кораблей НАТО в непосредственной близости от района крымской газодобычи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.07.20

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