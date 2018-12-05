Москва готова рассмотреть предложение Киева по обмену моряков. «Повода их отпускать нет»

Россия рассмотрит предложения Киева по обмену задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих в случае их поступления. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если поступят конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться», – отметил представитель Кремля. При этом он затруднился уточнить, будет ли дан ответ на эти предложения: «Я сейчас вам сказать не могу, не знаю».

Песков также заявил, что выпады США и их союзников в адрес Москвы по поводу ареста украинских моряков после керченского инцидента – это «не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы».

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов обменять арестованных за нарушение госграницы РФ украинских моряков на 300 человек, томящихся в застенках СБУ по обвинению в государственной измене.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупреждали российскую сторону о маневрах. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Трое раненых военнослужащих при этом содержатся в госпитале СИЗО «Матросская тишина».

Всем арестованным военнослужащим ВМС Украины, по словам адвоката одного из них, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти приграничных с Россией и Приднестровьем регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей на 30 дней, позже его утвердила Верховная рада.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Вашингтон и его союзники в свою очередь потребовали освобождения украинских моряков и возвращения задержанных кораблей. В Госдепе США пригрозили Москве введением новых санкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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