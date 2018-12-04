Луценко предложил обменять 300 заложников киевского режима на 24 украинских нарушителя границы

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Кремлю с предложением обмена арестованных за нарушение госграницы РФ украинских моряков на 300 человек, томящихся в застенках СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Луценко заявил на пресс-конференции в Одессе.

Говоря о незаконно арестованных на Украине по традиционной статье «государственная измена» 300 гражданах, которые предлагаются в обмен на украинских моряков, генпрокурор использовал такие выражения, как «есть, на кого менять» и «у нас достаточный фонд обмена».

Луценко также, пригрозил преследованием российским пограничникам, утверждая, что Киев установил «конкретных лиц из РФ, которым предъявлено обвинение в акте агрессивной войны относительно украинских Военно-морских сил», добавив что дело ведётся совместно с так называемой прокуратурой АРК.

«Все доказательства получены, оформлены и вручены в установленном законом порядке», – цитирует ТАСС украинского прокурора.

Как сообщал «Новый День», всем арестованным украинским морякам после происшествия в Керченском проливе предъявлены обвинения. Об этом сообщил адвокат одного из военнослужащих ВМС Украины Николай Полозов.

По словам защитника, украинским военным выдвинули обвинение сразу после ареста 27 ноября. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Симферополь, Иван Капустин

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