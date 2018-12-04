Прокуратура Украины готовит уголовные дела против двух десятков российских военных и пограничников

Украина направляет подозрения «в причастности к агрессии в отношении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины» более, чем десяти российским военнослужащим и пограничникам. Восемь уже объявлены в розыск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган заявила что под подозрением у генпрокуратры Украины находятся порядка 12 человек: военнослужащие Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ, Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ – от младшего офицерского состава до генералов.

Досудебное расследование проводит следственный отдел СБУ в Одесской области.

По словам Сарган, за неделю было собрано 17 томов доказательств «агрессии со стороны РФ в отношении ВМС ВС Украины».

Ранее уже были объявлены в розыск восемь российских военнослужащих, в том числе, заместитель руководителя погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев.

Как сообщал «Новый День», генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Кремлю с предложением обмена арестованных за нарушение госграницы РФ украинских моряков на 300 человек, томящихся в застенках СБУ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.18

Луценко предложил обменять 300 заложников киевского режима на 24 украинских нарушителя границы. / Жириновский: «Война с Украиной запланирована. Она будет». В Госдуме приняли обращение к парламентам стран мира. / В Крыму власти отбирают у садоводов землю в пользу неизвестных лиц. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»