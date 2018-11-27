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Вторник, 27 ноября 2018, 16:50 мск

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Климкин выразил уверенность в скором расчленении Украины

Фото: ru.tsn.ua

Глава МИД Украины Павел Климкин не сомневается, что приграничные области Украины отойдут к России, как Крым в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к этому, по словам Климкина, рано или поздно приведёт беспечное отношение западных стран к тревожным предупреждениям из Киева.

Об этом министр заявил в интервью Радио «Свобода», пожаловавшись американским журналистам, что на Западе совершенно несерьёзно относятся к исходящей от него лично информации.

Климкин рассказал, что неоднократно предупреждал о скором «захвате Крыма» задолго до его присоединения к России, однако западные партнёры только посмеивались над ним.

«Я помню, как на консультациях я объяснял нашим партнерам, что у России есть планы относительно захвата Крыма. На меня все так смотрели, говорят: «Ну, Павел, это же несерьезно».

А теперь не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то супер разведчиком, чтобы понять, что у России есть планы относительно и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитарных и немилитарных действий у России есть планы и относительно всего юга до Приднестровья, и относительно расчленения Украины», – цитирует главу МИД Украины «Политнавигатор».

Как сообщал «Новый День», Украина собирается ввести биометрический контроль для владельцев служебных и дипломатических паспортов, выданных Россией. Об этом заявил Павел Климкин, выступая накануне в Верховной раде, куда его вызвали для обсуждения введения военного положения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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