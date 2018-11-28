Ополченцы и не мечтали: Порошенко де-факто федерализировал страну и обозначил границы расширенной Новороссии

Тоска президента Порошенко по диктаторским полномочиям и желание во что бы то ни стало подавить любое инакомыслие в «строптивых» русскоязычных областях страны привели к тому, что Украина де-факто и даже де-юре оказалась расколотой на две части – с разной идеологией, разными политическими предпочтениями, разной культурой и укладом, а теперь и разными правовыми режимами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому неутешительному выводу пришло большинство украинских экспертов и политологов.

Самое опасное для киевского режима в этом новом территориально-политическом раскладе то, что военное положение сделало бесправными жителей как раз той части Украины, которая и так крайне недовольна политикой, проводимой президентом Порошенко.

Такое положение вещей особенно испугало и возмутило бывшего советника украинского экс-президента Виктора Ющенко, известного киевского политолога Вадима Карасёва, который часто мелькает в российских телевизионных ток-шоу в качестве защитника «Незалежной».

«Если война, то войну ведёт вся страна! Чего это одни области ведут войну и у них ограничения прав и свобод, а другие не ведут? И у львовян тоже должны иметь право изъять имущество, отобрать машину на войну, отобрать «майно» на войну, почему должны страдать только там?» – возмущается Карасёв в эфире украинского телеканала «112».

«Парламент принял компромиссный, но при этом ограниченный и ублюдочный закон, потому что неправильно, когда в одних регионах военное положение, а в других мирная жизнь. Почему львовяне имеют преимущество перед харьковчанами? Правильно было, если б не вводили военное положение, потому что нет широкомасштабного наступления», – аргументирует политолог.

«Если вся страна не будет помогать этим регионам, так будет так, если они пойдут в атаку, что они остановятся на этих десяти областях, и всё! Посмотрите, там же Новороссия! Эти десять областей минус Винница – это вся Новороссия, которую нам в 2014 году хотели втюхать. Ну, минус Черниговская, Сумская», – цитирует негодующего Карасёва «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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