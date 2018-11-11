Путин и Трамп все-таки встретились: пожали руки (ФОТО)

Сегодня президент РФ Владимир Путин традиционно опоздал – на этот раз на церемонию в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны, которая проходит около Триумфальной арки Парижа. Глава российского государства приехал последним из зарубежных гостей, но это не помешало торжественной церемонии.

Фото: Reuters, Kremlin.ru

Мероприятие началось сразу после прибытия Путина. Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Церемония, посвященная 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны, проходит в присутствии приглашенных глав государств и правительств у Триумфальной арки в столице Франции, где находится могила Неизвестного солдата – памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1914-1918 годах.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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