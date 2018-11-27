Запад ждет войны: Европа уже готова сравнить Россию с фашисткой Германией

Запад внимательно следит за развитием ситуации в Керченском проливе, где в минувшие выходные произошел локальный конфликт между РФ и Украиной. В своих симпатиях западная пресса отдает предпочтение Киеву – называет возвращение Крыма в состав России «аннексией» и даже проводит параллели между современной РФ и фашистской Германией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно не стесняются в выражениях британские газеты, которые в очередной раз предрекают начало Третьей мировой войны из-за «диктаторского режима» президента РФ Владимира Путина.

Французское издание Le Point отмечает, что морской инцидент – первая открытая конфронтация между Москвой и Киевом со времен «аннексии украинского полуострова Крым». В статье говорится, что в ночь на вторник президент РФ Владимир Путин уже обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с осуждением «провокационных действий украинской стороны и грубого нарушения норм международного права ее военными кораблями». Но при этом подчеркивается, что ЕС, очевидно, нужно не торопиться вставать на сторону РФ в этом конфликте.

Другая французская газета Le Monde ссылается на соглашение 2003 года, которое «обычно давало двум странам право свободно перемещаться по сектору». «По сути, Москва рассматривает прохождение украинских судов как нарушение своих территориальных вод. Со своей стороны Киев не признает это разделение, и работает над укреплением своего военного присутствия», – поясняется в статье.

Немецкое издание Deutsche Welle со своей стороны подчеркивает, что обе стороны конфликта должны показать, что они пытаются урегулировать конфликт. Но при этом, как отмечается в публикации, министр иностранных дел Австрии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, Карин Кнейссль «не исключает новых санкций против России.

Британская газета The Guardian уже анонсировала новый «глобальный кризис», который вызван «бурлящей конфронтацией между Москвой и Киевом». «Россия захватила три украинских судна вместе с экипажами в Керченском проливе, отделяющем Крым от российского материка. В результате инцидента было созвано экстренное собрание Совета Безопасности ООН, где послы России и Украины обвинили друг друга в попытке вызвать конфликт, чтобы отвлечься от собственной внутренней непопулярности», – говорится в статье.

The Guardian отмечает, что с момента завершения строительства Крымского моста Москва требует, чтобы украинские корабли не только заранее уведомляли о своем намерении пройти через пролив, но и получали разрешение. «По словам западных дипломатов, отправка трех кораблей должна была утвердить свободу судоходства, а также укрепить очень небольшое военно-морского присутствие Украины в Азовском море», – говорится в статье.

Издание однако упоминает, что заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в спланированной провокации, чтобы «отвлечь от непопулярности Порошенко накануне выборов запланированный на следующий март». В этой же связи отмечается, что военное положение, которое объявил Порошенко, фактически, означает отмену выборов в стране.

Другое британское издание Express в статье под заголовком о приближении Третьей мировой войны обращает внимание, что военное положение позволяет украинскому правительству ограничить ряд гражданских свобод – таких, как свобода печати, свобода передвижения и свобода собраний. Кроме этого, согласно военному праву, Киев может ввести ограничения на поездки, чтобы запретить жителям покидать страну в целом.

В сложившейся ситуации наиболее примечательной является еще одна статья в The Guardian – известного журналиста, бывшего редактора The Times Саймона Дженкинса под многообещающим названием «Забудьте о «Брекзите», главная угроза для Европы – это война на Украине».

В первую очередь автор пеняет киевской власти тем, что она «ослушалась прагматизма». «Если вы разделяете границу с мощным диктатором, вы ведете себя с особой осторожностью», – пишет он.

Дженкинс считает, что в события в Керченском проливе и «затягивание узлов» конфликта в восточных портах являются закономерным продолжением вторжения Москвы в «украинский Крым». «В этой тайной войне между РФ и Украиной» уже погибло десять тысяч украинцев. Это классическая эскалация», – считает он.

При этом автор публикации обращает внимание, что политика экономического сдерживания РФ не приносит плоды. По его оценке, санкции только укрепили Путина во власти, и это якобы стало поводом для него нанести еще больший вред, в том числе, совершить кибер-вмешательство в западные выборы. «Тезис о том, что обнищание каким-то образом заставит его прекратить то, что он называет восстановлением России, был абсурдным. Диктатура любит нищету», – заявляет Дженкинс.

Вместе с тем он делает и вовсе неоднозначные выводы о том, что сейчас происходит в России. По словам автора статьи, после развала СССР и лихих 90-х на Западе было принято недооценивать «побежденную и подавленную» Россию, как это было в прошлом веке было и по отношению к проигравшей Первую мировую войну Германии 1918 года.

Дженкинс отмечает, что Европа и весь цивилизованный мир в 1920-30-х годах упустили формирование фашистского режима в «ослабленной» Германии, что наводит на мысль, что одно из ведущих британских изданий готово сравнить современную Россию с ее «диктаторским режимом» с «фашистской Германией».

«Восточная Европа теперь является очагом напряженности между конкурирующими популистскими идеями, полным разговоров о Путине, где понимают только насилие, изворотливые альянсы... Нет лидера, нет того, кто мог бы проконтролировать, нет гаранта мира. Единственное обещание – анархия», – заключил Дженкинс.

Москва, Мария Вяткина

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