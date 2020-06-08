Послы Евросоюза продлят блокаду Крыма и Севастополя

Послы Европейского Союза в международных организациях и странах мира собираются в среду одобрить продление на год антироссийских санкций за «нарушение территориальной целостности Украины и аннексию Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём Твиттере сообщил журналист американской «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

«Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год», – написал он.

Кроме прочего, санкции предусматривают запрет на закупку крымской и севастопольской продукции, экспорт в Крым и Севастополь товаров и технологий, в том числе – энергетических, предоставление транспортных и туристических услуг.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.06.20

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