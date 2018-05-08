ЕС собирается усилить санкции в отношении России

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза сегодня рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении России. Причина – проведение выборов президента РФ в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если послы расширят список ограничительных мер, то его передадут в Совет ЕС, где документ для вступления в силу должен быть одобрен единогласно.

Накануне спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо постоянно усиливать: «Если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», – цитирует Волкера РИА «Новости».

Он так же предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.05.18

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