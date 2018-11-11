Договорились: Путин и Трамп пообщаются в Аргентине

Сегодня в Париже на торжественной церемонии в память окончания Первой мировой войны президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да. Условились увидеться там», – сказал он, отвечая на вопрос, подтвердили ли лидеры двух стран намерение отдельно поговорить в столице Аргентины, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Путин сообщил, что у него состоялось краткий разговор с Трампом.

Песков со своей стороны сообщил, что президенты РФ и США поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции.

Как предполагается, саммит G20 в аргентинском Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 11.11.18

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