Литва и Польша поддержали ввод санкций против азовских портов РФ

Польша и Литва поддержали Украину и призвали Евросоюз и страны «Большой семёрки» ввести санкции против портов России в Азовском море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», совместное заявление прозвучало на межпарламентской ассамблее трёх стран.

«Ассамблея членов Верховной рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены «Большой семерки» ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинской властью», – говорится в резолюции, принятой на заседании, сообщает Интерфакс.

Кроме того, участники ассамблеи потребовали пролонгировать санкции против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, и ввести новые ограничения, если Москва «продолжит эскалацию в Донбассе».

Как сообщал «Новый День», ранее Европарламент благословил Порошенко на любые провокации в Азовском море.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.11.18

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