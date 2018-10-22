Путин подписал указ об антиукраинских санкциях

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Специальные экономические меры вводятся против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает российскому правительству определить перечень этих лиц, а также само содержание «специальных мер».

Указ вступает в силу с момента подписания – 22 октября – и может быть отменен в случае, если Киев откажется от ограничений, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.18

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