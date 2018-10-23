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NewDayNews.ru

Вторник, 23 октября 2018, 17:29 мск

Новости Политика

Медведев раскрыл детали подготовки пакета антиукраинских санкций

Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время представить список новых антиукраинских санкций. Ограничительные меры в отношении Киева днем ранее, 22 октября поручил разработать президент России Владимир Путин.

По словам премьер-министра, под новые санкции попадут сотни человек, которые «причиняли вред» России, в том числе и «известные персоны». Он также анонсировал заморозку активов этих лиц и запрет на вывод принадлежащих им средств. «Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории РФ, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», – приводит РБК слова Медведева.

Как писал «Новый День», 22 октября Владимир Путин подписал указ введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины, поручив правительству решить, какие именно санкции и в отношении кого должны быть введены. Действующее законодательство разрешает правительству по поручению главы государства в ответ на «недружественные действия» других стран ограничивать ввоз в Россию тех или иных товаров, произведенных в таких странах, и вывоз в них товаров российского производства, а также вводить другие запреты и ограничения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.18

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