Мишустин ужесточает антиукраинские санкции Медведева

Правительство России в дополнение к уже существующим санкционным мерам в отношении Украины внесло в Госдуму законопроект, расширяющий возможности применения ограничительных мер и ужесточающий контроль за их исполнением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте Государственной думы.

Так, в законопроекте предлагается распространить санкции не только на украинские компании и граждан, но и на любой бизнес, где доля украинских лиц или фирм составляет более 25%.

Кроме того, Банку России предоставлено право отзывать лицензии у участников рынка, которые обязаны, но не предпринимают мер по блокировке счетов компаний, подпадающих под действие санкций.

Санкции также будут распространены и на компании, подконтрольные находящимся в санкционных списках иностранным гражданам или организациям, которые прямо или косвенно, через третьих лиц или в группе лиц – владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления компании.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.20

В Крыму уволили вице-премьера. / Число инфицированных коронавирусом сотрудников администрации Ялты за неделю выросло в 3 раза. / Украина пригласила Польшу на «главную роль» раздражителя Москвы по крымскому вопросу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»