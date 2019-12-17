Россия нанесла удар по украинской кукурузе и фруктозе – но пожалела друзей Медведчука

Правительство РФ расширило список украинской продукции, запрещённой к ввозу в РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает интернет-портал правовой информации.

Под санкции попали кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина.

Запрещены также изделия медицинского назначения (воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, силикона или другого полимерного материала, спринцовки из поливинилхлорида и др.).

Перекрыт доступ на российский рынок украинским радиаторам для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их частям, котлам центрального отопления, частям насосов жидкостных.

Украинская макулатура и другие бумажные отходы также запрещены к ввозу.

Кроме этого, введены и персональные санкции против украинских депутатов, чиновников и правоохранителей.

Все они из Одессы: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Вместе с тем, сняты прежние ограничения с члена партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлия Иоффе и гендиректора контролируемого соратниками Медведчука телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа.

Напомним, впервые санкции против украинских компаний и граждан Россия ввела в 2018 году.

Сейчас в перечне нежелательных для РФ лиц находятся 570 человек.

Как сообщал «Новый День», сегодня Украина заявила о намерении расширить персональные санкции в отношении России.

Ограничительные меры сроком на три года собираются установить в отношении организаций, расположенных в России и на неподконтрольных территориях Донбасса и «вовлеченных в поставки материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Симферополь, Валентин Карамазов

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