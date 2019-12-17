Украина намерена расширить санкции в отношении России

Украина намерена расширить персональные санкции в отношении России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции сроком на три года собираются установить в отношении организаций, расположенных в России и на неподконтрольных территориях Донбасса и «вовлеченных в поставки материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

Проект новых экономических ограничений должен быть разработан в течение ближайшего месяца, потом его вынесут на утверждение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.12.19

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