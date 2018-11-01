«В полном объёме»: в Киеве призвали включить в санкции всех россиян, имеющих интересы на Украине

Попавшая в российский санкционный список вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид выступила за введение в полном объёме санкций против российских физических и юридических лиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Сыроид перечислила наиболее уязвимые, по её мнению, украинские объекты, которыми владеют россияне.

«У нас россияне владеют украинской критической инфраструктурой, например, Бабаков (российский олигарх), который владеет облгазами, и к нему не применены санкции. У нас есть другие российские физические и юридические лица, которые владеют или критической инфраструктурой, или важными объектами в банковской сфере. Это всё должно быть под санкциями», – заявила вице-спикер.

Кроме того, в качестве ещё одной причины для введения ограничений Сыроид назвала «причастность» неких персон «к войне на востоке Украины»: «И еще одна очень важная вещь, на которую меня натолкнули сегодняшние санкции – это мысли о том, что наша трагедия в том, что мы не наказали людей, которые причастны к войне, которую мы сегодня ведем… Это те люди, которых Украина должна наказать за то, что они причастны к войне».

Отвечая на вопрос, как она относится к внесению её в санкционный список РФ, Сыроид пренебрежительно бросила, что комментировать тут особо нечего.

«Я даже не хочу обсуждать, поскольку это было очевидно, что украинцам нечего делать в России. Я Россию для себя санкционировала намного раньше, чем Россия меня включила в санкционный список, поэтому комментировать нечего», – убеждена Сыроид.

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антиукраинский санкционный список.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.18

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