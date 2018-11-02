«США пилят сук, на котором сидят»: доллар стал «токсичным»

России и ее внешнеэкономическим партнерам надо переходить на нацвалюты при взаимных расчетах – опираться на доллар стало просто опасно из-за «войны, которую американцы ведут со всем миром». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня журналистам заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев. По его оценке, международному сообществу нужно задуматься об отказе от «токсичного доллара» и создании новой мировой валюты.

«Американцы думают, если у них такое ошеломляющее преимущество в финансовой сфере, то они могут всем другим странам диктовать то, чего они хотят. Но на самом деле они пилят сук, на котором сидят. Потому что доверие к доллару падает, для российских участников внешнеэконом деятельности работать в долларах стало крайне рискованно, доллар стал токсичной валютой», – сказал он.

По мнению Глазьева, нужно формировать международную коалицию стран, заинтересованных в восстановлении международного права в экономических отношениях, и отказываться от доллара, как от валюты страны-агрессора, которая использует свою монополию на эмиссию мировой валюты в своих частных интересах – «в интересах политического давления, нарушает мировое право и наносит ущерб мировой экономике и экономике нашей страны».

«По примеру «РусАла» мы видим, что вопрос применения санкций носит настолько субъективный характер, что любой влиятельный человек или организация в Америке могут пролоббировать введение санкций к любой компании против любого человека. Здесь мы не видим никакой логики и здравого смысла», – пояснил он.

Работа по переходу на расчеты в национальной валюте уже ведется, сообщил Глазьев. Он отметил, что странам – в частности, речь может идти о России и Иране – предстоит создать специализированные банки, которые не будут бояться санкций, и оградить финансово-экономическое сотрудничество от возможных угроз.

«Для России это вызов национальной безопасности, – заявил советник президента РФ. – Ответ очевиден – нужно создавать свою собственную финансово-банковскую систему, работающую в рублях».

Такие меры, по мнению Глазьева, могут заложить фундамент новой мировой архитектуры валютно-финансовых отношений на основе международного права – при том, что сейчас использование доллара в качестве мировой валюты не основано на праве.

«Вашингтон злоупотребляет своим монопольным положением. Такой регулятор нам не нужен»,– заключил Глазьев, отметив, что «мы должны на основе норм международного права ввести новую мировую валюту» – пока она не будет введена, работать надо на национальных валютах.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.18

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