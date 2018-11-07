«Ничего хорошего»: в Кремле не ждут нормализации отношений с США после выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что отношения между Россией и США вряд ли улучшатся после промежуточных выборов в Штатах. В то же время он усомнился в том, что расстановка сил в конгрессе США по итогам прошедшего голосования может еще больше осложнить двусторонние взаимоотношения.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается, – сказал Песков, подчеркнув, что «это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалога». Представитель Кремля отметил, что перед Москвой и Вашингтоном «стоит много проблем, которые требуют нашего общения, – это проблемы стабильности, контроля за вооружениями», и эти противоречия нельзя разрешить без диалога.

При этом пресс-секретарь главы российского государства высказал мнение, что итоги выборов в США вряд ли еще больше ухудшат отношении двух стран: «все идет и так очень сложно». И вновь заявил, что Россия не вмешивается в выборы в иностранных государствах. «Вопреки тем фобиям, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США», – подчеркнул Песков.

Накануне в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбираются 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей – нижней палаты Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий. Голосование проводится через два года после выборов президента. Согласно предварительным итогам выборов республиканская партия сохранила большинство в Сенате – 51 место из 100, но потеряла контроль в Палате представителей (218 мест) – впервые за восемь лет.

Лидерство демократов в Палате представителей позволит им блокировать инициативы администрации Белого дома. Однако республиканское большинство в Сенате гарантирует президенту США возможность избежать импичмента.

По мнению аналитика «Альпари» Анны Кокаревой, для России новая расстановка сил в Конгрессе «ничего хорошего не сулит».

«Известно, что демократы активно лоббируют введение новых санкций в отношении нашей страны, а республиканцы особых возражений на этот счет не имеют. Ведь возражения по этому поводу каждый раз отбрасывают тень на президента, к выборам которого, по мнению демократов, причастны русские. Нужно быть готовыми к тому, что в ближайшее время Конгресс вернется к рассмотрению законопроекта об антироссийских санкциях», – отметила эксперт, добавив, что «высокая волатильность вновь вернется на российский рынок».

Сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги выборов, отметил, что «выборы в конгресс показали: Трамп не так слаб, как его изображают, но и не столь силен, чтобы перекрыть возможность демократам портить ему кровь». «Обе партии выполнили свои задачи-минимум: республиканцы удержали сенат, демократы завоевали нижнюю палату. Но их результат важнее», – написал он в своем твиттере.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет экономических санкций в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей», так как не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии. Первый пакет антироссийских мер за якобы имевшее место применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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