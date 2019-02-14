Сенаторы предложили Госдепу считать Россию спонсором терроризма

Сенаторы США подготовили законопроект о новых антироссийских санкциях, поводом для которых стал инцидент в Керченском проливе. В частности, документ предусматривает ограничительные экономические меры для судостроительного сектора и государственных энергетических проектов.

Из законопроекта также следует, что ограничительные меры затронут 24 «агента ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу в Керченском проливе. Кроме того, сенаторы настаивают на необходимости введения санкций в отношении российских банков, которые, по их мнению, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов в других странах».

Помимо этого, в документе предлагаются санкции, направленные против российского киберсектора. Но самое любопытное то, что сенаторы призвали Госдеп решить, «стоит ли считать Россию спонсором терроризма».

Как отмечает РИА «Новости», законопроект вызвал негативную реакцию членов обеих палат российского парламента. Так, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что планируемые Вашингтоном санкции не имеют отношения к Керченскому проливу, а лишь являются продолжением «давней традиции» антироссийской политики США.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров пообещал, что Москва введет контрмеры, если новые американские санкции вступят в силу. «Нам есть, чем ответить. Будем использовать имеющиеся ресурсы – убежден в этом», – подчеркнул сенатор. По его словам, новые ограничительные меры не нанесут существенного ущерба отраслям, указанным в законопроекте. Он также добавил, что за минувшие пять лет Россия успешно научилась противостоять санкциям.

В Госдуме, в свою очередь, усомнились, что законопроект действительно реализуют. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность, что такое предложение «безумной кампании» не одобрит сенат. Народный избранник также выразил мнение, что США по сложившейся традиции продолжат выстраивать политику ограничительных мер в адрес тех государств, которые «не играют по американским правилам».

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что страны Запада договорились о введении новых антироссийских санкций. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу уже в конце марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на сообщения о возможных новых ограничительных мерах, заявив, что Москва перестала обращать внимание на эту проблему. «Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», – заключил дипломат.

В конце прошлого месяца спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон обсуждает с ЕС возможное введение новых ограничительных мер против России. По его словам, санкции введут, если Москва не станет возвращать Украине задержанных моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом. Кроме того, спецпредставитель обвинил Россию в использовании задержанных моряков в качестве инструмента давления.

Как писал «Новый День», в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в районе Керченского пролива. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившихся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Путин добавил, что на украинских кораблях находились сотрудники СБУ, которые и руководили операцией. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что задержанные моряки не военнопленные, а фигуранты уголовного дела. Как отмечает РИА «Новости», в минувшую субботу Порошенко присвоил двум из них звание «лейтенанта».

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина, ЕС и США его результаты не признают. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.02.19

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