Европарламент хочет разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией

Депутат Европарламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете призвала отказаться от сотрудничества с Россией. По ее словам, Москва развязала кампанию по дезинформации и проведению кибератак против европейских стран.

«ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся. Устаревшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией также должно быть пересмотрено», – цитирует Калниете РИА «Новости».

Депутат отметила, что любые отношения с Москвой должны основываться на полном уважении международного права и принципов ОБСЕ.

Свои предложения Калниете представила в докладе, который поступил для одобрения в Европарламент. В документе указывается, что действия в отношении России необходимы в условиях позиции Евросоюза о непризнании воссоединения Крыма с РФ и якобы проводимых Москвой кибератак в отношении государств Европы.

Напомним, отношения России и Евросоюза обострились после вхождения Крыма в состав РФ. Европейские страны посчитали присоединение полуострова посягательством на территориальную целостность Украины и ввели антироссийские санкции. Москва ответила продуктовым эмбарго, запретив импорт ряда продуктов из стран, поддержавших ограничения. В частности, под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 05.02.19

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