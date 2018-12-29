Идите со своими советами к Порошенко: в МИД РФ открытым текстом послали Меркель и Макрона

Российский МИД ответил на резкое совместное заявление лидеров ФРГ и Франции с требованием немедленно отпустить 24 украинских моряка и не препятствовать нарушению украинскими военными судами порядка пересечения Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в МИД назвали подобные заявления неприемлемыми.

«Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, сделавших свой осознанный выбор в результате свободного волеизъявления в соответствии с международным правом», – отметили в ведомстве и добавили, что Россия «будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет и пресекать попытки любых провокаций».

В МИДе также посоветовали Меркель и Макрону не «учить» Москву демократии в Крыму, а «обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека», и припомнили партнёрам по «минскому процессу» – захват сейнера «Норд», арест журналиста Кирилла Вышинского, трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, обстрелы Донбасса, расстрелы участников Майдана и другие зверства режима Порошенко.

Кроме того, лидеров Германии и Франции призвали взяться уже за ум и «отказаться от откровенных «двойных стандартов» и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их «киевские подопечные» европейской безопасности и стабильности».

Что касается беспрепятственного прохода судов в Азовское море, то в ведомстве ещё раз указали, что «российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, а также внутренним законодательством и применимыми международными нормами».

В свою очередь, призыв Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона немедленно освободить моряков вызвал у российских чиновников раздражение и недоумение. В Кремле и МИДе не раз заявляли, что никому не позволят вмешиваться в судебный процесс над нарушителями российской государственной границы.

Напомним, вчера главы Германии и Франции выступили с крайне жёстким заявлением в адрес Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ангела Меркель и Эмануэль Макрон в категоричной форме потребовали немедленного освобождения всех арестованных украинских моряков.

Кроме того, лидеры Германии и Франции потребовали обеспечить беспрепятственный проход украинских судов через Керченский пролив, в том числе, и военных.

«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», – говорилось в заявлении.

Текст гневного заявления содержал также дежурную обеспокоенность «правами человека в Крыму» и «применением Москвой военной силы в Керченском проливе».

Симферополь, Валентин Карамазов

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