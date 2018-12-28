Меркель и Макрон резко ужесточили риторику в связи с «керченским инцидентом»

Главы Германии и Франции выступили с крайне жёстким заявлением в адрес Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе, где российскими пограничниками за нарушение государственной границы РФ были задержаны украинские военные суда с 24 моряками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Ангела Меркель и Эмануэль Макрон в категоричной форме потребовали немедленного освобождения всех арестованных украинских моряков.

Кроме того, лидеры Германии и Франции потребовали обеспечить беспрепятственный проход украинских судов через Керченский пролив, в том числе, и военных.

«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», – говорится в заявлении.

Причём отпустить украинских моряков-нарушителей Меркель и Макрон требуют до наступления нового года, дабы они могли «встретить праздники вместе со своими семьями».

Текст гневного заявления содержит также дежурную обеспокоенность «правами человека в Крыму» и «применением Москвой военной силы в Керченском проливе».

Напомним, сегодня глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы страны ни за что не откажутся от использования Керченского пролива по своему усмотрению.

Мало того, Минобороны «Незалежной» начнёт направлять десятки, а если понадобится, то и сотни военных кораблей, катеров и вспомогательных судов для прохода в Азовское море и обратно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.12.18

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