Всех не переловите! Украина собирается направить в Керченский пролив весь имеющийся флот

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны ни за что не откажутся от использования Керченского пролива по своему усмотрению.

Мало того, Минобороны «Незалежной» начнёт направлять десятки, а если понадобится, то и сотни военных кораблей, катеров и вспомогательных судов для прохода в Азовское море и обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр обороны Украины заявил в интервью западно-украинскому телеканалу ZIK.

«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море – это часть Украины, Мариуполь, Бердянск – наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», – предупреждает Полторак.

Напомним, в ближайшее время Украина планирует новый поход своих бронекатеров в Азовское море в сопровождении корабля ВМС Великобритании. Британский корабль намерен, пройдя под Крымским мостом, проплыть в Азов и зайти в порт Мариуполя.

Также, во время провокационного похода ВМС Украины на российский флот будет оказываться военно-психологическое давление со стороны американских кораблей и самолётов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.12.18

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