Небензя позвал британского постпреда в Крым

Постпред России при ООН Василий Небензя пригласил своего британского коллегу Джонатана Аллена приехать в Крым и самому убедиться в том, как живёт население российского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности по Украине.

«Мне смешно слушать сентенции о тяжелом положении населения Крыма, о котором говорил мой британский коллега», – заявил Небензя в ответ на обвинения британского зампостпреда при ООН в адрес России.

Аллен утверждал, что на полуостров якобы не допускаются международные делегации, чтобы скрыть от Запада «тяжёлое положение крымчан».

«Я думаю, вы даже не догадываетесь, насколько вы далеки от реальности. Приезжайте, мы вас приглашаем. Вам там будут рады», – обратился к британскому дипломату Небензя и уточнил, что Россия постоянно приглашает делегации ООН посетить Крым.

Напомним, сегодня Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на сообщения о возможных новых ограничительных мерах в связи с «керченским инцидентом», заявив, что Москва перестала обращать внимание на эту проблему.

«Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», – заключил дипломат.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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