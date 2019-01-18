Россия впустит немецких и французских специалистов в Керченский пролив

Россия дала согласие на проход по Керченскому проливу специалистов из Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности», – сказал Лавров, добавив, что российский лидер дал согласие.

«Через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. Вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что России нужно изучить документы, в которых ФРГ представила свои предложения по судоходству в Керченском проливе, передает RT. «Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров, – сказал министр. – Мы только что этот документ получили, мы должны его изучить».

По словам Лаврова, если главная идея Берлина состоит в том, чтобы «облечь это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения», то есть риск «оказаться в той же ситуации, что и нормандский формат с формулой Штайнмайера».

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив. Он также добавил, что необходимо избежать повторения кризиса в Азовском море, а России стоит отпустить задержанных украинских моряков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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