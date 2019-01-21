В ПАСЕ пройдут срочные дебаты в поддержку кандидата Порошенко

Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев анонсировал срочные дебаты в поддержку Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу в европейской парламентской ассамблее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

Дебаты пройдут утром 24 января в Страсбурге, по итогам которых предполагается принятие очередной антироссийской резолюции.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий не сомневается, что дебаты инициируются украинской стороной исключительно в рамках президентской предвыборной кампании на Украине с целью принести дополнительные очки кандидату Петру Порошенко.

«Всё, что сейчас анонсируется на Украине, связано с избирательной кампанией и призвано показать, что Порошенко – международный деятель, которого поддерживает Евросоюз и различные международные структуры. ПАСЕ сегодня не выполняет своих функций: она стала марионеткой в руках тех, кто захватил там власть и влияние», – убеждён депутат и добавляет, что «все, кто принимает участие в повестке по Азовскому морю, забывают о существовании международного и морского права».

«Прежде чем принимать какие-то решения, нужно изучить эти документы. Азовское море – внутреннее, и только Россия с Украиной имеют право на судоходство. Именно эти страны, сев за стол переговоров, могут определять разделение уловов, нахождение кораблей и многие другие вопросы. И это всё нужно делать до обращения в ПАСЕ. А Украина на данный момент занимается каким-то шантажом», – цитирует Водолацкого агентство «RT».

Как сообщал «Новый День», ранее Россия дала согласие на проход по Керченскому проливу специалистов из Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Напомним, в пятницу Порошенко утвердил боевой клич для карателей в зоне АТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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