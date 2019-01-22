Киев лишился мест в комитете ПАСЕ по вопросам снятия санкций с РФ

Представительство Украины в составе регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который работает над снятием санкций с российской делегации, будет сокращено.

Причиной стало изменение правила формирования комитетов, согласно которому в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Как отмечает РИА «Новости», Киев имеет в комитетах по четыре представителя. В связи с этим он будет вынужден сократить их число.

На сегодняшний день регламентный комитет работает над внесением изменений, которые должны снять санкции с российской делегации, чтобы она смогла вернуться к работе в ПАСЕ.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и платить необходимый для этого взнос.

Решение было принято в связи с ограничением полномочий РФ в ПАСЕ. «Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», – говорилось в заявлении Совета Федерации РФ. В документе также утверждалось, что ПАСЕ «отошла от базовых принципов демократии» и нарушила принцип «суверенного равенства государств».

Страсбург, Иван Гридин

Страсбург. Другие новости 22.01.19

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