российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 января 2019, 10:22 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Киев лишился мест в комитете ПАСЕ по вопросам снятия санкций с РФ

Фото: ec.europa.eu

Представительство Украины в составе регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который работает над снятием санкций с российской делегации, будет сокращено.

Причиной стало изменение правила формирования комитетов, согласно которому в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Как отмечает РИА «Новости», Киев имеет в комитетах по четыре представителя. В связи с этим он будет вынужден сократить их число.

На сегодняшний день регламентный комитет работает над внесением изменений, которые должны снять санкции с российской делегации, чтобы она смогла вернуться к работе в ПАСЕ.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и платить необходимый для этого взнос.

Решение было принято в связи с ограничением полномочий РФ в ПАСЕ. «Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», – говорилось в заявлении Совета Федерации РФ. В документе также утверждалось, что ПАСЕ «отошла от базовых принципов демократии» и нарушила принцип «суверенного равенства государств».

Страсбург, Иван Гридин

Страсбург. Другие новости 22.01.19

На входе в Керченский пролив горят два газовоза. Погибли более 10 моряков. / Шлюпку с телом капитана затонувшего сухогруза обнаружили в сотне миль от берега. / Самарские ученые придумали 3-D принтер для печати стройматериалов на Луне. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Россия закрыла «окно» в Европу

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты в поддержку кандидата Порошенко

«Ради наших избирателей»: Госдума на один год отреклась от ПАСЕ

Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы

Метки / Европа

Глава ГРУ попал под санкции Евросоюза по делу Скрипаля

Корабли ВМФ РФ сопровождают вошедшие в Балтийское море эсминцы США

«Не мальчик для битья». Берлин призвал не мешать проекту «Северный поток-2»

В кампусе французского университета произошло несколько взрывов

США заявили о выходе из ДРСМД и разработке новых вооружений

Россия закрыла «окно» в Европу

Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы

McDonald's лишился права на товарный знак Big Mac в ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Украина, Европа, Украина,

Новости партнеров