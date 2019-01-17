«Ради наших избирателей»: Госдума на один год отреклась от ПАСЕ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла официальное заявление о ситуации с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты поддержали общую позицию – Россия не будет платить взносы в Совет Европы и участвовать в работе ПАСЕ в этом политическом сезоне. За это решение, поддержанное всеми фракциями, проголосовали 413 депутатов.

Как заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, «несколько лет назад ПАСЕ стала использовать против нас дискриминационную норму регламента, которая противоречит международному праву и самому уставу Совета Европы». Речь идет о лишении России права голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов ПАСЕ. «Разделяя страны на первый и второй сорт, Совет Европы не объединяет государства, а разъединяет их», – заявил Слуцкий.

Парламентарий назвал весьма непростым решение отказаться от формирования российской делегации в ПАСЕ. «Но ради наших избирателей, которые всегда были против того, чтобы России преподавались какие-то непонятные уроки непонятно кем, мы не можем менять нашу позицию, в то время как ситуация в Совете Европы не изменилась», – подчеркнул Слуцкий, отметив, что 70% действующих сейчас «судей в Страсбурге избраны без участия России». В этом свете, заявил депутат, встает вопрос «об эффективности сотрудничества России с ЕСПЧ, по решениям которого мы выплатили более 12 млрд евро». «Эффективность такого сотрудничества находится под большим вопросом», – констатировал депутат.

По его словам, все переговоры с представителями руководящих органов ПАСЕ ни к чему не привели – в этой ситуации «здесь возможно только одно решение».

«Мы поддерживаем позицию руководства РФ по приостановке взноса в Совет Европы. Более 20 лет за наши деньги, когда РФ была одним из пяти основных плательщиков, нас подвергали настоящей дискриминации», – сказал Слуцкий.

Эту позицию думского комитета поддержал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он напомнил, что следующее окно возможности для формирования делегации в ПАСЕ представится в январе 2020 года. Однако сейчас ПАСЕ «находится в кризисе, и вряд ли они сами найдут из него выход».

Толстой подчеркнул, что за решением отказаться от уплаты взносов в ПАСЕ и не направлять туда делегацию стоят «отношения с Западом в целом, речь не идет только о ПАСЕ».

«Это наше с вами отношение к тем попыткам дискриминации, хамских обвинений, попыткам преподавать нам уроки, – с пылом сообщил депутат. – А по сути, это попытка контролировать нашу страну, элиту в нашей стране, сферу образования, для достижения тех целей, которые для себя поставили наши «доброжелатели». По-моему, пора прекратить следовать чужим правилам».

Руководители всех думских фракций поддержали проект постановления о заявлении Государственной думы по ситуации с российским участием в ПАСЕ. При голосовании документ одобрили единогласно. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.01.19

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