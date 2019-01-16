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Среда, 16 января 2019, 12:30 мск

Новости Политика

Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы

Фото: ec.europa.eu

Российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и платить необходимый для этого взнос.

Решение было принято в связи с ограничением полномочий РФ в ПАСЕ. «Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», – говорится в документе. В заявлении Совета Федерации РФ, которое будет рассмотрено 16 января, утверждается, что ПАСЕ «отошла от базовых принципов демократии» и нарушила принцип «суверенного равенства государств».

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на вопрос о взносах России в Совет Европы в 2019 году.

Москва, Иван Гридин

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