Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы

Российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и платить необходимый для этого взнос.
Решение было принято в связи с ограничением полномочий РФ в ПАСЕ. «Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам», – говорится в документе. В заявлении Совета Федерации РФ, которое будет рассмотрено 16 января, утверждается, что ПАСЕ «отошла от базовых принципов демократии» и нарушила принцип «суверенного равенства государств».
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на вопрос о взносах России в Совет Европы в 2019 году.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 16.01.19
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