В ПАСЕ готовы вынести Крым «за скрепы»

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили о готовности частично «поступиться принципами» и вести диалог с представителями России, несмотря на разногласия по Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом в ПАСЕ утверждают, что менять свою позицию по крымскому вопросу не планируют, а лишь перестанут жестко ставить в зависимость от этой проблемы широкий политический диалог.

«Столкнувшись с этим кризисом, мы несем политическую ответственность за совместный поиск решений, и этот поиск проходит прежде всего через диалог… Я сторонник открытого и конструктивного диалога для откровенного решения вопросов, которые разделяют нас, а также того, что нас объединяет», – цитирует «РИА Новости» председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией стало причиной нового обострения отношений между представителями РФ и ассамблеи. В 2014 году была принята резолюция, по которой члены российской делегации лишались права голоса, исключены из руководящих органов и отстранены от работы в миссиях наблюдателей. Госдумой резолюция была расценена как антироссийская, для нормализации отношений парламентарии потребовали отменить санкции.

Так как полномочия российских делегатов восстановлены не были, Россия отказалась платить членские взносы. Учитывая, что средства не поступали и от Турции, дефицит бюджета организации вырос до 18 миллионов евро.

На запланированной на октябрь сессии ПАСЕ будет поднята тема о недопущении применения санкций против национальных делегаций – представители России не раз предлагали закрепить это в уставе организации.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 20.09.18

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