ООН и ОБСЕ закрыли глаза на срыв выборов российского президента на Украине

Россия пожаловалась на Украину за срыв выборов российского президента.

Как сообщал «Новый День», в ряде украинских городов представители полиции и радикалы заблокировали избирательные участки и не дали российским гражданам проголосовать. Срыв выборов в «Незалежной» президент РФ Владимир Путин назвал безобразием, однако отметил, что Россия не станет отвечать на выходку украинцев.

Между тем, российская сторона все же обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с жалобой на блокирование выборов в «Незалежной», однако до сих пор мировое сообщество никак не отреагировало. «Официальной реакции не было», – заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вопрос о ситуации с голосованием на Украине также планируют поднять в ОБСЕ и ПАСЕ депутаты Госдумы РФ. «Мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть», – цитирует РИА «Новости» вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Вице-спикер добавил, что блокирование голосования на Украине только лишний раз обнажает сущность действующего киевского режима, прикрывшегося бандами националистов, а Москва не станет опускаться до уровня Киева, чтобы отвечать молодчикам.

Напомним, националисты устроили акции протеста против президентских выборов. Так в Киеве радикалы провели акцию, на которой медведь с балалайкой и «ватник» с бутылкой водки открыли «памятник» президенту России Владимиру Путину. Во Львове обнесли забором здание российского посольства. В Одессе избирательный участок сделали из кабинки биотуалета и включили немецкие военные марши,

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.03.18

Иностранные наблюдатели оценили организацию выборов в Крыму. / Заговор: сразу два украинских телеканала показали карту Украины без Крыма. / На выборах в Севастополе из пределов статпогрешности вышли 3 кандидата. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»