Ослабленные кризисом украинские националисты не смогли добросить яйца и пузырьки с зелёнкой до российского консульства

В Киеве националисты попытались забросать здание российского консульства яйцами и зеленкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 50 радикально настроенных молодчиков из разных националистических движений устроили у стен дипмиссии на улице Добровольческих батальонов (бывшая – Панфиловцев) акцию «Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором».

Во время пикета несколько человек подожгли факелы и начали бросать в сторону консульства яйца, снежки и флаконы с зеленкой. Правда, ни один из них так и не долетел до российского представительства. Правоохранители предпочли не вмешиваться, ограничившись лишь устными просьбами прекратить беспорядки.

Такую же линию поведения выбрали и наблюдатели ОБСЕ. Ещё вчера еврочиновники просили Киев в официальном письме соблюдать приличия и не мешать российским гражданам проголосовать на Украине. Однако уже сегодня заявили, что не собираются «вмешиваться» и оспаривать решение украинских властей препятствовать выборам президента России.

Как уже сообщал «Новый День», радикалы и полиция не пускают российских граждан на территорию дипломатических миссий, в которых открыты избирательные участки. С самого утра в Киеве, Харькове, Львове и Одессе проходят различные акции, демонстрирующие отношение националистов к президентским выборам в России.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 18.03.18

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