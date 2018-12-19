Есть сомнения и двойные стандарты: Россия думает не возвращаться в ПАСЕ

Участие России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) остается под большим вопросом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политические манипуляции со стороны представителей ряда европейских государств дискредитировали эту организацию.

«Пока положения регламента ПАСЕ не будут изменены, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию – тем более ее финансировать», – заявил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что российские депутаты развивают диалог с коллегами из многих стран, национальными парламентами, принимают участие в работе ряда межпарламентских площадок, поскольку это дает возможность заявлять свою позицию содержательно и обсуждать спорные вопросы. Однако этого нельзя сказать о ПАСЕ, которая, по выражению Володина, стала «заложником радикальных групп» депутатов из ряда европейских государств, игнорирующих принципы парламентаризма, – представители стран Прибалтики, Польши, Украины настроены абсолютно неконструктивно при поддержке Великобритании и США.

«Приближается январь, когда мы должны будем подавать заявку на участие (в ПАСЕ), но, увы, мы не видим подвижек. Причем представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают нашу позицию», – сказал Володин.

По его словам, позитивную роль играют исполнительные структуры Совета Европы, но им не под силу решить проблему противоречия между уставом и регламентом ПАСЕ. «Регламент менять не хотят те, кто хочет чтобы ПАСЕ и дальше играла роль политической структуры, а не парламентской ассамблеи, чтобы можно было манипулировать. Мы считаем это недопустимым», – заявил он.

Володин уточнил, что к этому вопросу российский парламент вернется еще в январе после консультаций с европейскими коллегами. «Когда мы говорим о международных форматах – они достаточно эффективны, но когда говорим о ПАСЕ – не должно быть двойных стандартов, мы это говорили и подчеркиваем», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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