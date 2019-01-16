Россия закрыла «окно» в Европу

Россия официально отказалась от участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где «крикливым» представителям Прибалтики, Грузии и Украины удалось создать русофобские настроения. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», было озвучено сегодня на юбилейном 450-м заседании Совета Федерации (СФ).

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия отказывается мириться с тем, что в регламенте ПАСЕ «есть возможность использования политических санкций против парламентариев за несогласие с и политическим взглядами».

«Проблема была заложена еще в далеком 1985 году, за 10 лет до вступления Россия в Совет Европы. Тогда ПАСЕ, выйдя за пределы своих полномочий и в одностороннем порядке присвоила себе право карать и миловать. Это бомба замедленного действия и она сдетонировала сейчас, когда затрещала по швам идея так называемого либерального миропорядка и потребовалось найти инструмент давления на Россию, противостоящей экспансии демократической однополярности», – сказал он и подчеркнул, что Россия готова вернуться в ПАСЕ только тогда, когда из регламента будет удалена возможность политических санкций.

Член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко со своей стороны отметил, что русофобские настроения превалируют в ПАСЕ «под давлением крикливых парламентариев из стран Балтии, Грузии, к сожалению, Украины». При этом, проблему представляет пассивная позиция большинства членов ПАСЕ.

В этой связи председатель СовФеда Валентина Матвиенко отметила, что Россия приняла решение остановить выплаты в ПАСЕ, которые ежегодно составляли порядка 30 млн евро.

«В связи с тем, что в отношении национальной делегации России в ПАСЕ были приняты такие дискриминационные меры, принято решение вообще остановить финансирование и наши взносы, что мы и делаем на протяжении 2 лет», – заключила она.

Напомним, делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права после возвращения Крыма в состав РФ. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

Россия настаивает на установлении равноправия в ПАСЕ для всех стран-участниц и внесения поправок в регламент Ассамблеи об отмене санкционных статей по лишению ключевых полномочий национальных делегаций.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.19

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