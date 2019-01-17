Украл у русских князей: Порошенко утвердил боевой клич для карателей в зоне АТО

Президент Порошенко утвердил девиз для Сил специальных операций (ССО), бывших сил АТО в зоне конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время посещения учебно-тренировочного центра ССО в Житомире.

Украинский главнокомандующий не придумал ничего лучше, как присвоить боевой девиз древнерусского князя Святослава Игоревича, использовав его для поднятия «боевого духа» карателей, воюющих с мирным населением Донбасса.

«На днях я подписал указ об утверждении эмблемы, символов и знамени Сил специальных операций и штандарта командующего. И отныне вашим девизом станут слова Киевского князя Святослава Храброго – «Иду на вы», которые еще тысячи лет тому назад наводили страх на врагов», – объявил Порошенко.

По его словам, карательные силы в Донбассе (ССО), которые якобы являются «уникальным родом войск», – это асимметричный ответ на «российскую агрессию», и добавил, что они уже получают новые боевые навыки по стандартам НАТО.

Напомним, ранее рота украинских военнослужащих потребовала срочной ротации и отказалась вести боевые действия против армии Луганской народной республики.

В связи с этим украинское командование приняло решение о выводе из военной зоны всей 59-й бригады ВСУ, к которой относится взбунтовавшееся подразделение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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