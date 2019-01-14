Пали духом: Порошенко лишился мотопехотной бригады в Донбассе

Украинское командование приняло решение о выводе из военной зоны всей 59-й бригады ВСУ. Ранее одно из подразделений этого воинского соединения отказалось выходить на боевые позиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на специальном брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Украинское командование планирует вывести ряд подразделений из зоны проведения военной операции, в том числе и всю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, одна из рот которой ранее всем составом отказалась выходить на позиции у линии боевого соприкосновения», – цитирует Андрея Марочко «ПолитНавигатор».

По его данным, вывод бригады из зоны спецопераций назначен на 20 января.

Напомним, ранее рота украинских военнослужащих потребовала срочной ротации и отказалась вести боевые действия против армии Луганской народной республики.

«По информации наших источников в рядах ВСУ, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции. Командир роты с позывным «Руслан» произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми», – доложил подполковник милиции ЛНР Марочко.

Официальные лица на Украине не смогли внятно прокомментировать столь дерзкий саботаж со стороны бойцов на передовой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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