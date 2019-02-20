К Русской весне в Крыму примкнули 70% украинских военнослужащих

Во время событий, предшествующих воссоединению Крыма с Россией, 70% военнослужащих ВСУ, нёсших службу на полуострове, не раздумывая долго изменили украинской присяге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%) не изменили присяге, из 10 936 сотрудников МВД – только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе – из 1870 только 519 (29,7%)», – написала Геращенко.

В Службе безопасности Украины в Крыму из 2240 сотрудников решили не изменять Киеву только 242, а в Управлении госохраны полуострова – лишь 20 из 527.

Таким образом, по мнению экспертов, Геращенко пытается оправдать бездействие организаторов переворота, захвативших власть в Киеве, по предотвращению «оккупации полуострова» Россией.

Однако дезертирство, мародёрство и поголовное пьянство в Украинской армии остаётся главной проблемой и в Донбассе, где ВСУ пятый год ведут войну с местным ополчением и, главным образом, с простым населением. Небоевые потери среди украинских военнослужащих исчисляются сотнями.

Недавно украинское командование само приняло решение о выводе из военной зоны в Донбассе всей 59-й бригады ВСУ. Ранее одно из подразделений этого воинского соединения отказалось выходить на боевые позиции.

Командир роты доложил командованию о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми.

В военно-морских силах Украины также зафиксированы массовые случаи дезертирства. В 2015 году из частей ВМСУ сбежали 559 военнослужащих, еще 87 человек самовольно покинули службу уже в 2016 году.

Как известно, боеспособные мужчины западной украины массово скрываются в Польше, чтобы избежать призыва.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.02.19

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