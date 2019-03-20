Украинские самолёты с полным боекомплектом пролетели над Азовским морем

Звено истребителей МиГ-29 (около 3 самолётов) и два штурмовика Су-25 украинской авиации совершили полёт с полной боевой нагрузкой над акваторией Азовского моря.

По легенде коротких учений, они прикрывали с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, «которые вышли в поход».

Как известно, никаких походов, кроме прохождения вдоль собственной береговой линии, украинские военные корабли в Азовском море давно не предпринимают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пресс-центр так называемой «операции объединённых сил» (бывшее АТО) опубликовал в фейсбуке короткое видео, которое сопроводил выдержанным в боевом духе текстом.

«Получив приказ Командующего объединенных сил, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины, которые вышли в поход.

Во время летной смены экипажами самолетов отработан целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Стоит заметить, что полеты совершаются с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершают посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения операции Объединенных сил. Летная смена завершена, задание выполнено в полном объеме!», – гласит сообщение.

Напомним, ранее лидеры Франции и Германии решили не провоцировать Москву присутствием своих кораблей в составе американо-украинской группировки в Керченском проливе и решительно отказали Вашингтону.

Пока, в пределах акватории вокруг Крыма не видно и американских кораблей.

Между тем, в США задумались о возможности предоставления Украине дополнительных вооружений помимо уже предоставленного противотанкового ракетного комплекса, рассказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Кроме того, Скапаротти рассказал, что сейчас обсуждается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы. Это, по его словам, должно помочь Украине должным образом реагировать на инциденты, схожие с инцидентом в Керченском проливе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.03.19

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