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Понедельник, 18 февраля 2019, 11:40 мск

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Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста украинских моряков

Московский городской суд на этой неделе рассмотрит апелляционные защиты на продление ареста восьмерых украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

По данным адвоката Николая Полозова, в понедельник, 18 января, суд рассмотрит жалобы на арест четверых военнослужащих – Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза. Об этом защитник написал в своем Facebook.

В среду, 20 февраля, пройдет заседание по рассмотрению жалоб еще четверых моряков – Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороки и Олега Мельничука, уточнил адвокат.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста 16 украинских моряков.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия два украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и проигнорировали требования остановиться. В результате три судна и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованных моряков этапировали в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве сочли задержание моряков актом агрессии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста всем 24 украинским морякам, удовлетворив ходатайства ФСБ. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. При этом суд отклонил прошение адвокатов украинских военных о признании подзащитных военнопленными и передаче ходатайств ФСБ в Московский гарнизонный военный суд. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что украинские моряки не могут считаться военнопленными, так как обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны либо военного конфликта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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