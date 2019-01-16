Суд продлил арест последним из 24 задержанных украинских моряков

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста последним четырем из 24 моряков ВМС Украины, задержанных после провокации в Керченском проливе, удовлетворив ходатайства ФСБ.

Согласно постановлению суда, Владимир Лисовой, Владислав Костышин, Владимир Варымез и Виктор Беспальченко останутся под стражей как минимум до 24 апреля 2019 года. Судебное заседание по ходатайству следователей ФСБ проходило в закрытом режиме.

Накануне суд продлил арест остальным 20 задержанным морякам. Все они останутся под арестом до конца апреля. При этом суд отклонил прошение адвокатов украинских военнослужащих о признании подзащитных военнопленными и передаче ходатайств ФСБ в Московский гарнизонный военный суд. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что украинские моряки не могут считаться военнопленными, так как обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны либо военного конфликта.

Как сообщал «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и проигнорировали требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованных моряков этапировали в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве сочли задержание моряков актом агрессии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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