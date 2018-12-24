Волкер потребовал от Кремля «жеста доброй воли» в отношении украинских моряков

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не приедет в Москву, пока не будут освобождены все украинские моряки, арестованные за нарушение российской границы в районе Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом спецпосланник Госдепа заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Волкер пояснил, что, как и президент Дональд Трамп, который отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине, он также считает невозможным для себя встречаться с российскими коллегами.

«Я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву, – заявил Волкер.– Надеюсь, что я сделаю это уже в следующем году, как только моряков реально освободят».

Вместе с тем, спецпредставитель подчеркнул, что если Москва готова к Рождеству отпустить украинских моряков «в качестве жеста доброй воли», то он подумает над переносом визита на более ранний срок.

«Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли», – потребовал Волкер.

Напомним, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявляли, что до окончательного решения суда не может быть и речи об изменении процессуального статуса украинских моряков-нарушителей.

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель США на Украине намекнул Порошенко, что пора сворачивать военное положение в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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