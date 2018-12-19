Госдеп намекнул Порошенко, что пора сворачивать военное положение

Президенту США Дональду Трампу надоела медийная и политическая «возня» вокруг Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в американском посольстве в Киеве.

Кроме того, Госдеп беспокоит собственный имидж, который может пострадать из-за явных нарушений прав человека, которые допускает «союзник» Порошенко в регионах Украины, где введено военное положение.

Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Курту Волкеру отдать приказ президенту «Незалежной» не продлевать военное положение.

«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», – заявил Волкер в Верховной раде, одновременно намекнув, что военное положение сыграло свою стабилизирующую роль и уже пора вернуться к «демократическим принципам» управления страной.

О возможности непродления чрезвычайного правового режима в стране уже заявляли секретарь СНБО Турчинов и премьер-министр Украины Гройсман.

По мнению наблюдателей, это связано с воцарившейся в стране полной дезорганизацией и неразберихой, которые в условиях грядущих выборов дискредитируют ещё больше режим Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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