Генштаб Украины усиливает группировку войск на побережье Азова

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение усилить группировку войск на Азовском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко. «В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, усилена группировка Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении», – написал он.

По его словам, это сделано для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе», а также для «поддержки действий корабельной группировки» и «обеспечения надежной обороны морского побережья». «Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации», – сообщил он.

Стоит также отметить, что о готовящемся наращивании военного присутствия в Азовском море в конце августа сообщал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. До этого с предложением усилить военное присутствие в Азовском море выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, объясняя данные меры российской «экспансией».

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что власти Украины ответили на усиление морской группировки РФ в Азовском море, направив на Каспий два бронированных катера «Лубны» и «Кременчуг». По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, техника будет выполнять задачи в акватории Бердянского порта. Одна из главных целей, поставленных перед военными – не допустить осмотры судов, следующих в украинские порты через Азовское море и Керченский пролив.

Напомним, в России приняли решение усилить меры безопасности в Азовском море после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд». Сотрудники Погрануправления ФСБ проводят осмотры судов, останавливая их на законных основаниях. Между тем, это создало экономические проблемы для Украины, так как судовладельцы отказываются сотрудничать с портами из-за огромных убытков. Несмотря на то, что действия российских пограничников не противоречат международным нормам, президент Украины Петр Порошенко поручил военачальникам страны принять меры для прекращения осмотров.

Как пишут украинские СМИ, по задумке властей планируется создание военно-морской базы в Азовском море. Накануне стало известно о переброске артиллерийских катеров – их перевозят на автотрейлерах.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 12.09.18

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