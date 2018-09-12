Эксперт: Действия Украины в Азове бессмысленны – первая провокация ВСУ станет последней

Усиление украинской военной группировки в Азовском море бессмысленно, Киев не сможет навязать свою политику в акватории.

Об этом в комментарии РИА «Новый День» рассказал известный крымский политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Напомним, накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко сообщил об усилении военной группировки на Азовском направлении. По данным замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в акваторию переброшены два бронированных катера «Лубны» и «Кременчуг» – они выполняют задачи у Бердянского порта.

В целом по задумке украинских властей, ВСУ должны взять под контроль Азовское море и не допустить осмотров судов, следующих через в украинские порты. Осмотры проводят российские пограничники: военная группировка РФ в акватории, после похищения сейнера «Норд», была увеличена целях безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. Что вызывает недовольство в Киеве, так как судовладельцы отказываются сотрудничать с украинскими портами.

Между тем, согласно договору Украины и России, который был подписан в 2003 году, проверки судов проводятся на законных основаниях.

Ситуацию с попыткой Украины создать видимость готовности противостоять России в Азовском море Сергей Киселев сравнил с известной басней Ивана Крылова «Слон и Моська», добавив, что «Моська» при этом «агрессивная и неадекватная, не отдающая себе отчета о последствиях провокационных действий».

«Никакие военные меры, меры политического шантажа не имеют никакого смысла до той поры, пока не будет определен правовой статус Азовского моря в рамках нового договора или сохранится ныне существующая действующая норма о том, что это внутреннее море. Пусть хоть линкоры и авианосцы перебрасывают – военно-стратегическое преимущество и право на стороне России», – сказал Сергей Киселев.

По его мнению, если Украина и решится на провокации с использованием силовиков, то «на них так ответят, что больше никакого желания устраивать провокации не возникнет».

Несмотря на то, что соглашение по Азовскому морю не предусматривает международного вмешательства, на Украине периодически призывают США оказать помощь «Незалежной» и помочь установить контроль над акваторией.

Комментируя подобные обращения к Западу, Сергей Киселев напомнил о действии конвенции Монтре, которая регулирует проход иностранных военных судов в Черное море. В том числе устанавливает определенный срок, на протяжении которого такие корабли могут находиться в акватории.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.09.18

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