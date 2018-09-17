Россия фактически зашла в украинские порты: главарь нацбатальона признал потерю Азовского моря

Украина потеряла возможность полноценно использовать для экономической деятельности акваторию Азовского моря и Керченский пролив. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, экс-командир запрещенной в России неонацистской группировки «Азов» Андрей Билецкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Билецкий уверен, что в Киеве отстранились от реального разрешения конфликта с Россией в акватории.

«Ситуация, которая сейчас происходит в Азовском море: фактически в эту минуту Украина теряет море. Море – это не какая-то теоретическая единица, это такая же самая территория какой-либо страны. Как и каждые сантиметр и миллиметр украинской земли, море – это тоже территория Украины. Украина на данную минуту имеет задержку по более 200 кораблям, которые следовали в порты Азовского моря. Российские военные катера действуют на расстоянии 500-800 метров от украинского побережья. Задерживают в море уже не только в фарватере, а фактически на подходе к портам», – сказал Билецкий.

По его словам, бездействие властей Украины привело к снижению загрузке украинских портов. За этим, по его мнению, последует уничтожение экономики портовых городов, что будет настоящей катастрофой для страны. Билецкий также раскритиковал Киев за нежелание разорвать договор с Россией по Азовскому морю, который регулирует отношения стран в акватории.

Напомним, в России приняли решение усилить меры безопасности в Азовском море после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд». Сотрудники Погрануправления ФСБ проводят осмотры судов, останавливая их на законных основаниях. Судовладельцы решили отказываться от сотрудничества с украинскими портами из-за огромных убытков.

Президент Украины Петр Порошенко поручил принять меры для прекращения осмотров. После чего было объявлено о планах создать военно-морскую базу в Азовском море, началась переброска артиллерийских катеров. В Госпогранслужбе пообещали сформировать тысячную группировку спецназа для выполнения заданий в Черном и Азовском море, к границам Крыма были переброшены диверсионно-разведывательные группы СБУ.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.09.18

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