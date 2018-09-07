Эхо крымского «Норда»: в Азовском море исчезли все украинские рыбаки

Украинские рыбаки отказались от ловли рыбы в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что украинские сейнеры перестали ловить рыбу в общих рыболовецких угодьях, сообщили в Погрануправлении ФСБ по Крыму.

Объяснений этому у российских пограничников не нашлось – в управлении заявили, что рыбаки отказались от промысла «по непонятным причинам».

При этом российские рыбаки активно добывают бычка, и никаких нарушений в промысле пограничники не выявили. По информации управления, в море ежедневно выходит от 5 до 17 сейнеров. С каждым из них дежурящие корабли пограничников находятся на связи, и готовы оперативно прийти на помощь в случае необходимости.

Напомним, для обеспечения безопасности российских рыбаков в Азовское море сторожевые корабли были задействованы после похищения украинскими пограничниками сейнера «Норд» в марте 2018 года. В России захват сейнера расценили как пиратство.

После этого инцидента, российские пограничники приступили к осмотрам всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

В мае у мыса Тарханут сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», установив, что моряки из «Незалежной» занимались браконьерством. Также за незаконный рыбный промысел в Черном море в конце августа было задержано другое украинское судно – «ЯОД-2105».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.09.18

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