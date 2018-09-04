Азов мелковат: Россия усиливает давление на Украину в Чёрном море

Российские пограничники повторно задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно. В этот раз арестован сейнер «ЯОД 2105».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экипаж судна, состоящий из четырех человек, находится на погранзаставе в Севастополе.

О задержании украинских моряков сообщило так называемое Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе. Задержание, по данным полиции «Незалежной», произошло еще 28 августа.

В ведомстве возбудили два уголовных дела, считая, что украинцы и судно якобы были похищены. Между тем, российская сторона пока оставила без реакции заявление украинских силовиков.

Напомним, российские пограничники уже задерживали украинские суда в Черном море. В мае у мыса Тарханкут экипаж судна «ЯМК-0041» был пойман на браконьерстве. В отношении капитана возбудили уголовное дело, он находится в СИЗО. Остальные моряки свободны в передвижении, но оставшись без поддержки работодателя и украинских властей, испытывают большие материальные трудности и остаются на территории полуострова.

Между тем, после захвата украинской стороной российского сейнера «Норд», в Азовском море силами Черноморского флота продолжаются длительные «профилактические остановки» судов, следующих в украинские порты. Киев жалуется на огромные убытки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.09.18

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